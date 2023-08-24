В Иране конго-крымская лихорадка. Азербайджан принимает меры

В Иране вирусом конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) заразились 60 человек. Согласно сообщению иранских СМИ, об этом сказал Мохаммадреза Ширзади, руководитель группы профилактики и контроля заболеваний, передающихся от животных к человеку, Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана. По его словам, зафиксировано три летальных исхода.

В Центре по контролю за особо опасными инфекциями Министерства здравоохранения Азербайджана в ответ на запрос haqqin.az заявили, что в связи с распространением в ИРИ ККГЛ в Азербайджане принимаются необходимые меры. Усилены проверки граждан, выезжающих и въезжающих из приграничных стран. Руководителям медицинских учреждений, центров гигиены и эпидемиологии поручено повысить осведомленность медработников о ККГЛ. Подозрительных пациентов незамедлительно изолировать, передать информацию о них в Центр по контролю за особо опасными инфекциями, доставить образцы, взятые у подозреваемых пациентов, в центр.

Республиканской санитарно-карантинной инспекцией совместно с таможенными органами, действующими на погранично-пропускных пунктах, принимаются меры по обеспечению медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из стран, где распространена ККГЛ.

В Центре отметили, что ККГЛ не характерна для Азербайджана, до сих пор в стране не было зарегистрировано никаких подозрительных случаев. Центр обладает всеми возможностями для проведения лабораторной диагностики заболевания.

ККГЛ вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae. Вирус ККГЛ вызывает вспышки тяжелой вирусной геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10-40%.