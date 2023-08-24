Квартиры журналистов отдадут cемьям шехидов

Прояснилась судьба третьего здания, строящегося возле здания для журналистов, сообщает haqqin.az.

"В ответ на многочисленные запросы СМИ сообщаем, что соответствующим постановлением Кабинета Министров квартиры в 255-квартирном здании, расположенном в городе Баку, Сабаильском районе, поселке Бибиэйбат, по адресу Сальянское шоссе, 20, переданы семьям лиц, погибших в боях за территориальную целостность нашей страны, а также участникам войны, получившим ранения и которым была установлена инвалидность", - рассказал глава пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.