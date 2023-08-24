Юлия Медведева, специально для haqqin.az 15:47

Одним из последствий авиакатастрофы, в которой погиб Евгений Пригожин, является то, что его смерть может означать конец проекта по созданию «Путинского Африканского союза», которым Кремль бредил последние годы. Союзники нигерской хунты как-то вдруг резко сбавили обороты. Еще вчера лидеры Мали и Буркина-Фасо были решительны в намерениях отразить интервенцию в Нигер, рассчитывая при этом на помощь Алжира, а сегодня стало известно, что алжирский эмиссар прибыл к нигерским военным для «переговоров по мирному урегулированию возникшего кризиса».

И не то чтобы лидеров этих стран сразу внезапно охватило невиданное миролюбие, просто они первыми поняли, что после гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, бывшего у него главным организатором операций, и начавшегося вслед за этим переподчинением «музыкантов» российским Министерством обороны с эскалацией любого конфликта стоит как минимум повременить. А то может весьма неудобно и даже плачевно получиться. Поскольку одно дело – выступать против ЭКОВАС в составе «Путинского Африканского союза», главным орудием которого был «Вагнер», и совсем другое – оказаться без поддержки этого орудия. Африканцы уже неоднократно за последние два десятилетия имели возможность убедиться, что российское военное командование либо недостаточно компетентно, либо крайне неоперативно. Случаев отказов российского Министерства обороны за эти годы на просьбы о помощи представителей африканских государств – кто-то просил оружия, кто-то – советников, кто-то «демонстрации флага» - не перечесть.

Информацию об этом российские военные от президента Владимира Путина скрывали, но зато она регулярно попадала в сводки, которые для Верховного готовила военная разведка, начальник которой имеет право еженедельного прямого доклада президенту. Да и ФСБ, а также Служба внешней разведки не упускали возможности лишний раз подпустить шпильку армейцам. Именно из-за того, что дипломаты и армейцы «африканский кейс» России откровенно не тянули и возникла идея ЧВК «Вагнер», реализацией которой занялись «повар президента» Евгений Пригожин и так и не встретивший своего 55-летия полковник ГРУ Дмитрий Уткин, который был талантлив не только в разведке, но и в военном планировании. Да к тому же за достаточно короткий восьмилетний срок существования ЧВК «Вагнер» зарекомендовал себя еще и неплохим бизнесменом. Их успехи в деле создания «кошелька Путина» в Африке, а также строительства «Путинского Африканского союза» общеизвестны, и подробно на них останавливаться не буду, поскольку материалов там – на захватывающую книгу. Это были без всякого преувеличения «конкистадоры Путина» в Африке, его персональный «Аль-Кудс» в свои лучшие годы, когда во главе этой организации стоял генерал Касем Сулеймани.