Власти Дании предложили: два года тюрьмы за сожжение Корана

Правительство Дании объявило, что представит законопроект, запрещающий осквернять религиозные тексты в публичных местах. Об этом, как пишет Reuters, заявил министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард.

«Правительство предложит законопроект, запрещающий ненадлежащее обращение с предметами, имеющими важное религиозное значение для верующих. Таким образом, будет введено наказание за, например, публичное сожжение Корана, Библии или Торы», — заявил министр.

Хуммельгаард ответил представителям семи оппозиционных партий Дании, которые ранее в августе заявили, что планируемый запрет на сожжение Корана ущемляет свободу слова. «Я считаю, что существуют более цивилизованные способы выражения своих взглядов, чем сожжение предметов», — сказал глава Минюста.

За нарушение запрета, как ожидается, будет грозить штраф или тюремное заключение до двух лет.

Летом в Дании, а также в Швеции прошли многочисленные акции при участии ультраправых националистов, в ходе которых сжигали или иным образом портили копии Корана. Это вызвало возмущение в мусульманских странах, которые потребовали, чтобы власти Дании и Швеции запретили такие акции.

В Дании уже действует закон, запрещающий сожжение иностранных флагов.