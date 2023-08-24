Россия смогла вырваться за пределы исторической обреченности и рвануться в другую историю, заявил писатель Алексей Проханов.

«Россия важна и интересна миру тем, что она единственная решилась преодолеть тяжелую гравитацию истории и вырваться за пределы исторической обреченности, порвать с ветхим миром, с ветхим человечеством и рвануться в другую историю, ведущую не в вечный тупик, а в космическую бесконечность, в царство абсолютной благодати».