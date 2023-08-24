В России предложили установить день Дальнего Востока без комментариев
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить День Дальнего Востока России.
В своем телеграм-канале он написал, что ЛДПР предлагает «установить День Дальнего Востока России, чтобы регулярно говорить о его развитии и предлагать конкретные решения, доводить их до результата».
Слуцкий считает, что Дальний Восток должен стать ближе и понятнее россиянам: «Нужно укреплять веру дальневосточников и россиян в этот богатый и уникальный край».
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