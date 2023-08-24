В пятницу, 25 августа, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Лачинский район.

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых ГЭС «Мишни» и «Алхаслы» ОАО «Азерэнержи». Глава государства и первая леди ознакомились с ходом строительных работ в Лачинском международном аэропорту. Ильхам Алиев также ознакомился с работами, проводимыми на участке от 38-го до 76-го километра автодороги Кельбаджар - Лачин.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента гостиничного комплекса, который будет построен недалеко от города Лачин, открытии мебельной фабрики в промышленной зоне Лачинского района, ознакомились с работой предприятия по производству префабричных модульных домов и пункта содержания мелкого рогатого скота, приняли участие в открытии съемочного павильона творческой студии «Хочазфильм», «Рыбоводческого хозяйства Хакари» и открытии после капитального ремонта полной средней школы номер 2 Лачинского района.