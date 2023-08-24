Следы подрыва газопровода «Северный поток» ведут в Украину, сообщают немецкие ZDF и Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

По версии немецких следователей, за атакой на «Северный поток» могут стоять люди, связанные с Украиной. Они могли взорвать трубопровод с помощью взрывчатки, которую доставили на парусной яхте «Андромеда». Экипаж яхты находился в Украине до и после взрыва в Балтийском море.

Эту информацию немецким изданиям передали спецслужбы.

В марте The New York Times и ряд других изданий сообщили, что, по версии американских спецслужб, атаку на «Северный поток» совершила проукраинская группировка. После этого канцлер Олаф Шольц несколько раз обсуждал с советниками, как немецкое правительство могло бы поступить с правонарушителями. Тогда на запрос Германии глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ответил, что правительство Украины не причастно к взрыву.