Коронавирус напоминает азербайджанцам о себе

Ожидается сезонный рост случаев заражения коронавирусом (COVID-19), сообщили в TƏBİB.

"Скопление людей, прибывших из разных стран, в закрытых помещениях, таких как аэропорты, самолеты, места массовых развлечений, может стимулировать рост числа заражений инфекцией и вызывать распространение новых штаммов.

Однако в настоящее время факт обнаружения новых штаммов COVID в Азербайджане не подтвержден", - отмечается в сообщении.