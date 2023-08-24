Коронавирус напоминает азербайджанцам о себе
Ожидается сезонный рост случаев заражения коронавирусом (COVID-19), сообщили в TƏBİB.
"Скопление людей, прибывших из разных стран, в закрытых помещениях, таких как аэропорты, самолеты, места массовых развлечений, может стимулировать рост числа заражений инфекцией и вызывать распространение новых штаммов.
Однако в настоящее время факт обнаружения новых штаммов COVID в Азербайджане не подтвержден", - отмечается в сообщении.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!