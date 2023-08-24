Муж премьера Эстонии решил продать бизнес в России

Супруг премьер-министра Эстонии Кайи Каллас Арво Халлик пообещал немедленно продать свои акции в Stark Logistics, выйти из состава правления компании и расторгнуть контракт с финансовым директором.

Халлик заявил, что в свете появившихся в прессе материалов он понимает, что его деятельность, владение акциями и работа в компании Stark Logistics, оказывающей транспортные услуги из Эстонии в Россию для своего клиента (и основного акционера компании) AS Metaprint, вызвали вопросы, которые, независимо от ответов, влияют на работу его супруги.

"Поэтому сегодня я договорился с другими акционерами Stark Logistics о том, что немедленно продам все свои акции обратно Stark Logistics, выйду из состава совета директоров компании, уйду с поста финансового директора, откажусь от всех ролей и обязанностей и передам их другим сотрудникам", - заявил он.