«Появляется все больше признаков того, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны на части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в направлении стратегически важного города Токмак. ...Сейчас несколько российских военных блогеров рисуют мрачную картину на фронте для московских войск на некоторых участках юга», - передает телеканал.

Украинские военные, похоже, прорвали первую линию обороны российских военных на юге, в частности, в Запорожской области, сообщает телеканал СNN.

Один из известных российских провоенных телеграм-каналов подтвердил, что ВСУ закрепились в Работино «и атакуют Новопрокоповку, которая находится под сильным обстрелом». ВСУ также начали параллельное наступление в районе Вербового на востоке под сильным артиллерийским огнем в обоих направлениях.

Некоторые российские «военкоры» сообщают, что Украина использует авиацию для прикрытия наступающей пехоты и перебросила дополнительные боеприпасы в район Малой Токмачки.

Также, как утверждают некоторые из «военкоров», российским войскам необходимо удерживать свои позиции как минимум еще полтора месяца, чтобы попытаться достичь успеха на другом участке фронта и изменить ситуацию на поле боя.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли также заявил, что украинским войскам удалось пройти основную первую линию обороны, которую россияне готовили несколько месяцев. В то же время он назвал украинское наступление, которое длится уже 8 недель, «очень медленным».