Лукашенко: Путин не мог убить Пригожина, слишком непрофессионально обновлено 17:31
«Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не хотелось, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться «Вагнер». И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем - мы лишние палатки убираем - столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны.
В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать».
Лукашенко отметил, что президент России Владимир Путин не может стоять за покушением на Пригожина.
«Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», - подчеркнул Лукашенко.
* * * 17:09
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин никогда не просил гарантий безопасности для себя у президента Беларуси Александра Лукашенко, заявил сам белорусский лидер.
«Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых.
Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел, в-третьих, запомните: по безопасности мы дважды подходили к этому. Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву.
Я ему говорю: «Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?»
В пылу этот человек (только с фронта): «Черт с ним, погибну!»
Я ему говорю: «Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла» – «Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну».
Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: «Ребята, смотрите», – рассказал Лукашенко.