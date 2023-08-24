Для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в Азербайджане, был организован ознакомительный визит в N-скую воинскую часть Военно-воздушных сил (ВВС).

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, представителям аппарата военного атташе 22 стран был представлен брифинг об основных направлениях деятельности воинской части, продемонстрированы видеоролики о применении БПЛА в Отечественной войне, даны ответы на интересующие их вопросы.

В рамках визита гостям были продемонстрированы некоторые БПЛА, находящиеся на вооружении азербайджанской армии, дана информация об их тактико-технических характеристиках.