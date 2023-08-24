«Азеригаз» предупреждает абонентов

Некоторые абоненты ПО «Азеригаз» тайно прокладывают газопроводы под землей, что строго запрещено, заявил начальник отдела безопасности здоровья, труда, охраны окружающей среды и контроля за качеством «Азеригаз» Илькин Бехбудов.

«Подобные эксперименты в конечном итоге приводят к несчастным случаям. Просим абонентов быть предельно внимательными. Газопроводы запрещается проводить под землей, так как в таких случаях утечку газа невозможно заметить, и в большинстве случаев происходит взрыв», - сказал Бехбудов.

Начальник отдела по расследованию жалоб Ибрагим Кербалаев рассказал, как получить остаток задолженности по газу. По его словам, абонент должен обратиться в центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal.

«Граждане при обращении должны предоставить оригинал удостоверения личности, использовать любую информацию о номере счетчика или коде абонента. Таким образом, они также могут получить остаток долга. Отметим, что никаких пошлин за это не взимается», - сказал Кербалаев.

Встреча продолжилась ответами представителей «Азеригаз» на вопросы СМИ.