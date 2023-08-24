Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поприветствовала делегацию из Бельгии во главе с министром иностранных дел Хаджей Лабиб и отметила, что межпарламентские отношения являются важной частью связей между Азербайджаном и Бельгией.

Она рассказала о ситуации в стране и регионе, подчеркнув, что после 44-дневной Отечественной войны Азербайджан окончательно освободил свои земли и восстановил территориальную целостность. Гафарова также подчеркнула, что Азербайджан предлагал мирные инициативы для установления стабильности в регионе и нормализации отношений с Арменией.

Она обсудила строительство современных городов и деревень на освобожденных территориях, программу «Большое возвращение» для переселенцев и стабильность на Южном Кавказе. Гафарова также отметила, что армянские жители Карабаха являются гражданами Азербайджана и предпринимаются шаги по их интеграции.

Она также упомянула минирование азербайджанских территорий Арменией и попытки искажения событий, включая Лачинскую дорогу. Гафарова выразила сожаление по поводу резолюций бельгийского парламента, которые, по ее мнению, искажают ситуацию в регионе.

Глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб рассказала о целях своего визита и проведенных встречах, выразила поддержку миру и безопасности в регионе. Лабиб подчеркнула важность разминирования освобожденных территорий. Она также поделилась информацией о деятельности политических институтов в Бельгии.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.