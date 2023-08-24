Москва пригрозила Кишиневу

Россия «предостерегает» официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс «поддержки" Киева, это ставит под угрозу безопасность в регионе, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Хотелось бы... предостеречь официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс «поддержки» Украины, что не только поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе, но и фактически превратит Молдову в соучастника военных преступлений киевского режима», - заявила Захарова.