Москва пригрозила Кишиневу
Россия «предостерегает» официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс «поддержки" Киева, это ставит под угрозу безопасность в регионе, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Хотелось бы... предостеречь официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс «поддержки» Украины, что не только поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе, но и фактически превратит Молдову в соучастника военных преступлений киевского режима», - заявила Захарова.
Захарова утверждает, что Запад, несмотря на закрепленный в конституции Молдовы нейтральный статус, «продолжает активно втягивать» страну в войну в Украине: «О катастрофических последствиях подобных шагов мы уже не раз предупреждали официальный Кишинев… Однако молдавские власти продолжают упорно тянуть страну в направлении пропасти, в которой уже оказалась соседняя Украина».
Захарова добавила, что Россия предостерегает официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс «поддержки» Киева.
«Кишинев сразу после начала специальной военной операции начал масштабные поставки в Украину различных товаров - горюче-смазочных материалов, медикаментов, продовольствия. При этом не может не вызывать обеспокоенности информация о проработке вопроса доставки через территорию Молдовы грузов военного назначения», - утверждает Захарова.