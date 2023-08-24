Индия и Китай договорились не ссориться

Глава КНР Си Цзиньпин предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди урегулировать напряженность на границе между двумя странами в Гималаях, где отсутствует четкая линия демаркации и иногда возникают кровавые столкновения, сообщает «Радио Свобода».

Эта инициатива была высказана во время кулуарной встречи Си и Моди на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, и, по словам телеканала CNN, такие переговоры между лидерами Китая и Индии случаются редко.

Моди подчеркнул, что сохранение мира и спокойствия в приграничных районах, а также соблюдение линии фактического контроля играют важную роль в нормализации отношений между Индией и Китаем.

В ответ глава КНР заявил, что улучшение отношений служит интересам обеих стран и их народов.

Согласовав свои усилия, Моди и Си поручили своим соответствующим должностным лицам активизировать процесс деэскалации.

Общепризнанной границы между Индией и Китаем в Гималаях нет. Линия фактического контроля была определена после пограничной войны между двумя странами в 1962 году. Однако пограничные территории остаются предметом споров между Пекином и Нью-Дели.

В июне 2020 года произошел один из последних инцидентов, в котором погибло 20 индийских военных. Тогда же сообщалось и о потерях с китайской стороны.