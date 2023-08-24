Рубль снова лихорадит

Курс доллара превысил 95 руб. впервые с середины августа, следует из данных торгов на Московской бирже.

По состоянию на 18:57 по бакинскому времени доллар торговался по 95,44 руб. Евро в этот же момент достиг 103,11 руб.

Рубль начал слабеть в конце июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро – 111 руб.

С учетом ухудшения позиции рубля Центральный Банк России (ЦБ) принял решение 15 августа поднять ключевую ставку на 3,5 процентных пункта до 12 процентов. Регулятор обосновал данное решение ростом инфляционного давления и ожиданий инфляции, на которые оказывает влияние динамика обменного курса. ЦБ также не исключил возможности дальнейшего повышения ставки, если риски проинфляционного характера усилятся. Запланированное заседание ЦБ пройдет 15 сентября.