19:21

Столица Азербайджана приняла еще одно крупное международное соревнование. С 30 июля по 25 августа в Баку проходил Кубок мира по шахматам. В cоревновании приняли участие 309 шахматистов и шахматисток. Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов добрался до полуфинала и вошел в число четырех лучших шахматистов турнира. А победил знаменитый норвежец, экс-чемпион мира и лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен. Для него это была первая в карьере победа на Кубках мира.

Участников Кубка мира, который проводился в Баку уже во второй раз, на протяжении 24 дней питьевой водой обеспечивал Sirab. Генеральный директор Sirab Алпер Яйджилы выразил удовлетворенность партнерством с Кубком мира. «Азербайджан пользуется большим авторитетом как шахматная страна, - говорит он. – В Баку постоянно проводятся международные турниры. Для нас было очень важно быть частью столь престижного соревнования как Кубок мира. Во время партий шахматисты больше всего употребляют именно воду. 309 участников на протяжении почти месяца выбирали Sirab. Мы гордимся этим! Титулованные шахматисты, которые были чемпионами, боролись за шахматной доской вместе с Sirab. Нам было приятно находиться рядом с сильнейшими гроссмейстерами планеты».