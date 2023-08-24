Норвегия начинает запасаться впрок зерном
Норвегия ежегодно будет тратить 63 миллиона крон (6 млн долларов) до 2030 года для создания запасов зерна, сообщает ABC.
Начиная со следующего года, Норвегия начнет запасать 15 000 тонн зерна и будет делать это ежегодно до 2028 или 2029 года, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия Норвегии Гейра Поллестада, который сказал, что цель состоит в том, чтобы всегда иметь на хранении трехмесячный запас продовольствия.
К концу десятилетия на складе должно быть 82 500 тонн зерна. Поллестад не уточнил, какой тип зерна будет храниться.
Сообщается, что на решение о создании зерновых резервов повлияли пандемия COVID-19, конфликт в Украине и изменение климата.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш предрек ухудшение продовольственного кризиса из-за нарушения поставок украинского зерна. Генсек отметил, что цены на продовольствие достигли рекордных высот.