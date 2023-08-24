Путин поздравил Мехрибан Алиеву новость дополнена
Президент России Владимир Путин направил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю дня ее рождения.
В поздравлении российского президента говорится:
«Первому вице-президенту Азербайджанской Республики госпоже Мехрибан Алиевой
Уважаемая Мехрибан Арифовна,
Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения.
Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами. Уверен, что дальнейшее развитие конструктивных многоплановых связей в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Азербайджана.
Искренне желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности».