Пригожин мог повторить мятеж… либо шантажировать Путина кто убрал мятежника?
Станислав Желиховский, известный украинский эксперт-международник, кандидат политических наук в беседе с haqqın.az проанализировал версии и последствия гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
По словам эксперта, наиболее логичной выглядит ликвидация Пригожина по заказу президента Путина, поскольку слишком уж опрометчиво было оставлять Пригожина в живых после неудавшегося мятежа, отправляя его в Африку или в белорусскую ссылку.
«В Африке Пригожин получил бы возможность заработать с помощью местных диктаторов еще пару десятков миллиардов долларов, а также накопить и переправить оружие своим фанатам и сторонникам в России, - считает Желиховский. - Если же учесть, что в его руках оставались мощный административный ресурс и отлаженная система вербовки наемников в России, то хозяин ЧВК «Вагнер» потенциально мог либо повторить мятеж, либо каким-то образом шантажировать Путина. Помимо этого, находясь в Беларуси или в Африке, Пригожин имел все возможности объединить в РФ недовольные Путиным силы и выступить против режима. Обратите внимание: прежде, чем ликвидировать мятежного «повара», Путин отказался оплачивать пребывание его «вагнеровцев» в Беларуси (вслед за ним то же самое сделал и Лукашенко), а затем расформировал большинство подразделений ЧВК. Все это косвенно подтверждало, что дни Пригожина и остальных главарей «Вагнера» были сочтены».
Желиховский уверен, что за приказом ликвидировать Пригожина стоит панический страх Путина за свою жизнь.
«Путин все больше изолирован от внешнего мира, он мало кому доверяет и даже не полетел в ЮАР на саммит БРИКС – международной структуры, которая, судя по мантрам российских пропагандистов, должна стать пророссийской коалицией против Запада, - говорит украинский эксперт. - Судя по всему, Путин не доверяет даже тем лицам, которые еще недавно были к нему максимально близки. Обратите внимание на то, как гибель Пригожина отвлекла мировую общественность от того факта, что президент России элементарно побоялся поехать на саммит БРИКС. Что ж, ордер Международного уголовного суда в Гааге, выданный на арест российского президента, работает, а страх Путина становится тотальным - он уже боится вылететь не только за пределы России, но даже выехать из Москвы».
Эксперт считает, что российская пропаганда может «раскрутить» версию об «украинском следе» в гибели Пригожина и еще девяти пассажиров потерпевшего крушения самолета.
«Мы видели, как перекладывалась ответственность за многочисленные жертвы внутри криминальных разборок в «ДНР» и «ЛНР» на так называемые происки украинцев, - говорит Желиховский. - Так, в частности, было с убийствами уголовников, ставших главарями непризнанных республик на оккупированной украинской территории. В тех случаях постоянно искали следы СБУ. То есть, российская власть старалась таким образом убить одним выстрелом двух, а то и трех зайцев – они убирали внутристенного оппонента, устраняли методом устрашения угрозу повторения военного мятежа и давали российским пропагандистам очередной повод для антиукраинской истерии».
По словам эксперта, для Кремля систематическая промывка мозгов россиян не менее важна, чем ликвидация политического оппонента.
«Не следует делать выводы о близости Пригожина к президенту России на основании того, что хозяин ЧВК «Вагнер» появлялся на полях российско-африканского саммита в Санкт-Петербурге, материл высшее руководство российской армии и имел, что называется, прямой доступ к телу президента, - говорит Станислав Желиховский. - Все это было осуществлено в соответствии с одним из криминальных понятий - держаться к друзьям ближе, а к врагам - еще ближе. Именно поэтому Пригожина все время держали в Москве».
Желиховский уверен, что 23 июня 2023 года, в ходе «марша справедливости» на Москву, глава «Вагнера» не собирался захватывать власть.
«Он хотел запугать Путина и получить определенные политические преференции, - считает украинский эксперт. - Мятеж был остановлен, когда Пригожин понял, что ему придется воевать с преданными Путину силовиками, а значит, кровопролития не избежать. Со своей стороны, согласившись на «перемирие» с владельцем «Вагнера», Путин ни на секунду не сомневался, что пока жив Пригожин, президентское кресло под ним будет шататься».
По мнению Желиховского, имеет смысл рассмотреть версию организации катастрофы самолета Пригожина оппозиционными силами внутри российской власти, среди которых достаточно кланов и групп, которым Путин с его политикой основательно надоели.
«Они могли бы устроить гибель Пригожина, чтобы начать свою игру, - считает политолог. - «Ястребы» в правительстве и силовых структурах вполне могут поставить перед собой цель переформатировать внутреннее политическое поле страны. Их разочарование в лидере понятно. В начале полномасштабного вторжения в Украину они надеялись, что ситуация пойдет по сценарию Путина, то есть Украина будет захвачена в кратчайшие сроки, и все получат бонусы. Но Россия завязла в этой войне, Запад ужесточает санкции, продолжается конфискация российского капитала, замораживание активов и пр.
Все это увеличивает число недовольных внутри России, в том числе среди элит, которые могут выступить против кремлевского лидера. И Пригожин был первым, кто пошел против своего президента. Полагаю, теперь историю Российской Федерации следует разделить на два этапа - до и после мятежа Пригожина. Сейчас мы видим постпригожинскую, агонизирующую Россию, а вовсе не ту, которая пытается как-то переломить ситуацию на фронте и международной арене.
Токсичность царя делает токсичными его бояр. И такая ситуация увеличивает число людей вокруг президента, желающих как можно скорее от него избавиться.
Если это понимает Путин, то он воспользуется убийством Пригожина, чтобы провести большую чистку недругов во власти. Не исключено, что президент РФ объявит в ближайшие дни о раскрытии некоего политического заговора против него, после чего подвергнет репрессиям многих нелояльных персон в различных структурах власти.
Желиховский предлагает внимательно наблюдать за тем, как будут проходить похороны Пригожина.
«Будет ли это пышное погребение «мятежника» или трижды героя России опустят в могилу по-тихому, в узком кругу? – задается вопросом украинский эксперт. - Покажут ли похороны в живом телеэфире или в цензурированной видеозаписи? Кто из генералитета, олигархов будет присутствовать на похоронах, а кого там не будет?..
Из всего этого можно будет судить, какие процессы произойдут в высших эшелонах российской власти уже в ближайшее время».