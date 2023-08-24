Записал: Ага Гасымлы, собкор 20:01

Станислав Желиховский, известный украинский эксперт-международник, кандидат политических наук в беседе с haqqın.az проанализировал версии и последствия гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По словам эксперта, наиболее логичной выглядит ликвидация Пригожина по заказу президента Путина, поскольку слишком уж опрометчиво было оставлять Пригожина в живых после неудавшегося мятежа, отправляя его в Африку или в белорусскую ссылку.

«В Африке Пригожин получил бы возможность заработать с помощью местных диктаторов еще пару десятков миллиардов долларов, а также накопить и переправить оружие своим фанатам и сторонникам в России, - считает Желиховский. - Если же учесть, что в его руках оставались мощный административный ресурс и отлаженная система вербовки наемников в России, то хозяин ЧВК «Вагнер» потенциально мог либо повторить мятеж, либо каким-то образом шантажировать Путина. Помимо этого, находясь в Беларуси или в Африке, Пригожин имел все возможности объединить в РФ недовольные Путиным силы и выступить против режима. Обратите внимание: прежде, чем ликвидировать мятежного «повара», Путин отказался оплачивать пребывание его «вагнеровцев» в Беларуси (вслед за ним то же самое сделал и Лукашенко), а затем расформировал большинство подразделений ЧВК. Все это косвенно подтверждало, что дни Пригожина и остальных главарей «Вагнера» были сочтены». Желиховский уверен, что за приказом ликвидировать Пригожина стоит панический страх Путина за свою жизнь. «Путин все больше изолирован от внешнего мира, он мало кому доверяет и даже не полетел в ЮАР на саммит БРИКС – международной структуры, которая, судя по мантрам российских пропагандистов, должна стать пророссийской коалицией против Запада, - говорит украинский эксперт. - Судя по всему, Путин не доверяет даже тем лицам, которые еще недавно были к нему максимально близки. Обратите внимание на то, как гибель Пригожина отвлекла мировую общественность от того факта, что президент России элементарно побоялся поехать на саммит БРИКС. Что ж, ордер Международного уголовного суда в Гааге, выданный на арест российского президента, работает, а страх Путина становится тотальным - он уже боится вылететь не только за пределы России, но даже выехать из Москвы». Эксперт считает, что российская пропаганда может «раскрутить» версию об «украинском следе» в гибели Пригожина и еще девяти пассажиров потерпевшего крушения самолета. «Мы видели, как перекладывалась ответственность за многочисленные жертвы внутри криминальных разборок в «ДНР» и «ЛНР» на так называемые происки украинцев, - говорит Желиховский. - Так, в частности, было с убийствами уголовников, ставших главарями непризнанных республик на оккупированной украинской территории. В тех случаях постоянно искали следы СБУ. То есть, российская власть старалась таким образом убить одним выстрелом двух, а то и трех зайцев – они убирали внутристенного оппонента, устраняли методом устрашения угрозу повторения военного мятежа и давали российским пропагандистам очередной повод для антиукраинской истерии».

По словам эксперта, для Кремля систематическая промывка мозгов россиян не менее важна, чем ликвидация политического оппонента. «Не следует делать выводы о близости Пригожина к президенту России на основании того, что хозяин ЧВК «Вагнер» появлялся на полях российско-африканского саммита в Санкт-Петербурге, материл высшее руководство российской армии и имел, что называется, прямой доступ к телу президента, - говорит Станислав Желиховский. - Все это было осуществлено в соответствии с одним из криминальных понятий - держаться к друзьям ближе, а к врагам - еще ближе. Именно поэтому Пригожина все время держали в Москве». Желиховский уверен, что 23 июня 2023 года, в ходе «марша справедливости» на Москву, глава «Вагнера» не собирался захватывать власть. «Он хотел запугать Путина и получить определенные политические преференции, - считает украинский эксперт. - Мятеж был остановлен, когда Пригожин понял, что ему придется воевать с преданными Путину силовиками, а значит, кровопролития не избежать. Со своей стороны, согласившись на «перемирие» с владельцем «Вагнера», Путин ни на секунду не сомневался, что пока жив Пригожин, президентское кресло под ним будет шататься». По мнению Желиховского, имеет смысл рассмотреть версию организации катастрофы самолета Пригожина оппозиционными силами внутри российской власти, среди которых достаточно кланов и групп, которым Путин с его политикой основательно надоели.