Суд запретил называть Усманова «любимым олигархом Путина»

Земельный суд Гамбурга принял решение в пользу бизнесмена Алишера Усманова по иску к австрийской газете Kurier. В своем материале газета назвала его «любимым олигархом» президента России Владимира Путина. Эту информацию сообщает EU Today.

Газета Kurier в одном из материалов написала, что Усманов, «уроженец Узбекистана, пользуется репутацией «любимого олигарха Путина», и что его таковым считает «сам Путин».

Как узнала EU Today, суд признал такую формулировку необоснованной и клеветнической.

Газета в свою защиту предоставила информацию о том, что в обосновании санкций ЕС Усманов описан как «один из любимых олигархов Путина», однако суд посчитал это недостаточным для использования фразы в статье.

Усманов находится под санкциями Евросоюза с 28 февраля 2022 года, также ограничения против него ввели США, Британия и другие страны. В апреле прошлого года Усманов подал в суд ЕС с целью оспорить санкции.