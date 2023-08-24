Согласно агентству, военное противостояние рискует перерасти в долгосрочный конфликт, что может укрепить позиции Владимира Путина. Надежды на решающий прорыв со стороны Вооруженных сил Украины в текущем году тают.

Аналитики указывают, что отсутствие существенного прогресса до начала зимы может заставить США уменьшить свою активную поддержку Украины, тогда как Европа не способна в одиночку обеспечить Киев всеми необходимыми ресурсами.

По данным из статьи Bloomberg, несмотря на использование значительных подразделений, обученных и вооруженных США и Европой, двухмесячное контрнаступление Киева привело лишь к тактическим успехам против хорошо укрепившихся российских войск. Впереди сужается окно возможностей для проведения масштабных военных операций, так как наступает холодная и дождливая осень.

Статья также отмечает, что запасы боеприпасов и оружия стали исчерпываться, и производство в США и Европе не будет значительно увеличиваться до конца 2024 года. Кроме того, предполагается, что истребители F-16, возможно, появятся не раньше следующего года.

Поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов становится все сложнее с политической точки зрения, так как внутри Республиканской партии растет оппозиция к этой помощи.

Европейские чиновники также озабочены тем, что президент США Джо Байден может попытаться подтолкнуть Украину к переговорам, особенно учитывая начало активной предвыборной кампании в Соединенных Штатах в следующем году.