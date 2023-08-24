Иран согласовал с США смягчение санкций, чтобы увеличить поставки нефти в Китай и сдержать рост цен на топливо в США. Это решение может повлиять на поставки российской нефти в Азию, так как Москве придется конкурировать с Тегераном в этом направлении, пишет Bloomberg.

США смягчили санкции, введенные в 2018 году после разрыва «ядерной сделки», и пообещали разблокировать иранские активы на $6 млрд, хранящиеся в Южной Корее.

Агентство пишет, что месяцы секретной дипломатии между двумя странами привели к соглашению об обмене арестованными гражданами и замедлении обогащения урана, и, возможно, Вашингтон и Тегеран даже достигли неофициального соглашения о потоках нефти.

Экспорт иранской нефти в Китай вырос до 1,5 млн баррелей в сутки, что является максимумом с 2018 года и одной из причин снижения цен на нефть. В свою очередь, поставки российской нефти по морю сократились до 2,84 млн баррелей за последний месяц, что на 1,5 млн баррелей меньше, чем в середине мая. В целом поставки российской нефти в Азию упали за этот период на 30%.

Согласно источникам издания, Иран планирует увеличить добычу до 3,6 млн баррелей в сутки. До введения санкций в 2018 году страна добывала 3,8 млн баррелей в сутки. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о восстановлении санкций в отношении Ирана, отмененных в рамках соглашения 2015 года. С 5 ноября того же года вступили в силу ограничения, затронувшие импорт иранской нефти.