Франция представляет в Совбез ООН резолюцию по Карабаху что происходит?

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

Как сообщает газета Le Figaro, Франция готовится внести в Совет Безопасности ООН резолюцию «О помощи 120 тысячам жителей Нагорного Карабаха, оказавшимся на грани голодной смерти из-за блокады Азербайджана».

Одно из ведущих французских изданий не сообщает подробностей, но при этом пафосно восклицает, что «жизни 120 тысяч армянских мужчин, женщин и детей находятся в руках Совета Безопасности ООН», добавляя, что Париж и крупные регионы Франции отправят в Армению на следующей неделе автоколонну с гуманитарной помощью.

Париж идет на новую авантюру

Напомним, что несколько дней назад аналогичную резолюцию, представленную Арменией, поддержала только Франция, призвавшая «немедленно открыть Лачинский коридор». Остальные четыре постоянных члена Совета Безопасности ООН выразили взвешенную позицию, а представитель России и вовсе призвал воздержаться от внесения этого вопроса на рассмотрение Совбеза ООН, предложив урегулировать его в рамках трехсторонних соглашений, достигнутых при участии Москвы.

Отметим, что еще до начала обсуждений представители Армении не скрывали, что цель их дипломатической инициативы – принятие Советом Безопасности ООН специальной резолюции «по деблокированию Лачинской дороги». Но когда начались дебаты, выяснилось, что ни один проект резолюции с таким содержанием в повестку дня включен не был. А значит, Армения изначально понимала, что не сможет достичь в Совбезе ООН консенсуса относительно принятия такой резолюции, а потому ограничилась обычными обсуждениями.

Некоторые армянские источники утверждали тогда, что Соединенные Штаты выступили против принятия специальной резолюции Совбеза ООН, поскольку считали, что такой шаг может подорвать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Однако посольство США в Ереване сразу же опровергло эту информацию, заявив, что никаких проектов резолюций членам Совета Безопасности представлено не было.

Пашинян отошел, пошел Макрон

И вот теперь, после откровенного провала армянской дипломатии, Франция берет на себя инициативу и готовится представить проект резолюции уже от своего имени. Похоже, официальный Париж, не смирившись с поражением внешнеполитической команды премьер-министра Армении, намерен использовать в Совете Безопасности ООН все свое влияние.

Вопрос о том, получится ли у Эммануэля Макрона то, что не смог сделать Никол Пашинян, носит, по сути, риторический характер, поскольку уже сейчас можно не сомневаться, что инициатива Франции потерпит неудачу, и Парижу, как и Еревану несколько дней назад, не удастся достичь в Совете Безопасности принятия резолюции по Карабаху. Этого, как минимум, не допустит Россия, которая рассматривает обсуждение вопросов армяно-азербайджанских отношений с участием представителей коллективного Запада на любой международной площадке, включая ООН, как угрозу своим интересам на Южном Кавказе.

Россия неоднократно заявляла, что урегулирование отношений между Баку и Ереваном, равно как и решение вопроса этнических армян, проживающих в Карабахе, возможны только в формате трехсторонних переговоров с участием России. Следовательно, Москва не заинтересована в обсуждении данных вопросов вне этого формата, а потому по умолчанию заблокирует проект резолюции в Совбезе ООН, представленный Францией.

Также маловероятно, что французскую инициативу в ООН поддержат США, прекрасно понимающие, что такой шаг с их стороны, скорее всего, положил бы конец мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией, осуществляемым под эгидой Вашингтона и Брюсселя.