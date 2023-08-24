Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:59

Как сообщает газета Le Figaro, Франция готовится внести в Совет Безопасности ООН резолюцию «О помощи 120 тысячам жителей Нагорного Карабаха, оказавшимся на грани голодной смерти из-за блокады Азербайджана». Одно из ведущих французских изданий не сообщает подробностей, но при этом пафосно восклицает, что «жизни 120 тысяч армянских мужчин, женщин и детей находятся в руках Совета Безопасности ООН», добавляя, что Париж и крупные регионы Франции отправят в Армению на следующей неделе автоколонну с гуманитарной помощью.

Напомним, что несколько дней назад аналогичную резолюцию, представленную Арменией, поддержала только Франция, призвавшая «немедленно открыть Лачинский коридор». Остальные четыре постоянных члена Совета Безопасности ООН выразили взвешенную позицию, а представитель России и вовсе призвал воздержаться от внесения этого вопроса на рассмотрение Совбеза ООН, предложив урегулировать его в рамках трехсторонних соглашений, достигнутых при участии Москвы. Отметим, что еще до начала обсуждений представители Армении не скрывали, что цель их дипломатической инициативы – принятие Советом Безопасности ООН специальной резолюции «по деблокированию Лачинской дороги». Но когда начались дебаты, выяснилось, что ни один проект резолюции с таким содержанием в повестку дня включен не был. А значит, Армения изначально понимала, что не сможет достичь в Совбезе ООН консенсуса относительно принятия такой резолюции, а потому ограничилась обычными обсуждениями. Некоторые армянские источники утверждали тогда, что Соединенные Штаты выступили против принятия специальной резолюции Совбеза ООН, поскольку считали, что такой шаг может подорвать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Однако посольство США в Ереване сразу же опровергло эту информацию, заявив, что никаких проектов резолюций членам Совета Безопасности представлено не было.