Франция представляет в Совбез ООН резолюцию по Карабаху что происходит?
Как сообщает газета Le Figaro, Франция готовится внести в Совет Безопасности ООН резолюцию «О помощи 120 тысячам жителей Нагорного Карабаха, оказавшимся на грани голодной смерти из-за блокады Азербайджана».
Одно из ведущих французских изданий не сообщает подробностей, но при этом пафосно восклицает, что «жизни 120 тысяч армянских мужчин, женщин и детей находятся в руках Совета Безопасности ООН», добавляя, что Париж и крупные регионы Франции отправят в Армению на следующей неделе автоколонну с гуманитарной помощью.
Напомним, что несколько дней назад аналогичную резолюцию, представленную Арменией, поддержала только Франция, призвавшая «немедленно открыть Лачинский коридор». Остальные четыре постоянных члена Совета Безопасности ООН выразили взвешенную позицию, а представитель России и вовсе призвал воздержаться от внесения этого вопроса на рассмотрение Совбеза ООН, предложив урегулировать его в рамках трехсторонних соглашений, достигнутых при участии Москвы.
Отметим, что еще до начала обсуждений представители Армении не скрывали, что цель их дипломатической инициативы – принятие Советом Безопасности ООН специальной резолюции «по деблокированию Лачинской дороги». Но когда начались дебаты, выяснилось, что ни один проект резолюции с таким содержанием в повестку дня включен не был. А значит, Армения изначально понимала, что не сможет достичь в Совбезе ООН консенсуса относительно принятия такой резолюции, а потому ограничилась обычными обсуждениями.
Некоторые армянские источники утверждали тогда, что Соединенные Штаты выступили против принятия специальной резолюции Совбеза ООН, поскольку считали, что такой шаг может подорвать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Однако посольство США в Ереване сразу же опровергло эту информацию, заявив, что никаких проектов резолюций членам Совета Безопасности представлено не было.
И вот теперь, после откровенного провала армянской дипломатии, Франция берет на себя инициативу и готовится представить проект резолюции уже от своего имени. Похоже, официальный Париж, не смирившись с поражением внешнеполитической команды премьер-министра Армении, намерен использовать в Совете Безопасности ООН все свое влияние.
Вопрос о том, получится ли у Эммануэля Макрона то, что не смог сделать Никол Пашинян, носит, по сути, риторический характер, поскольку уже сейчас можно не сомневаться, что инициатива Франции потерпит неудачу, и Парижу, как и Еревану несколько дней назад, не удастся достичь в Совете Безопасности принятия резолюции по Карабаху. Этого, как минимум, не допустит Россия, которая рассматривает обсуждение вопросов армяно-азербайджанских отношений с участием представителей коллективного Запада на любой международной площадке, включая ООН, как угрозу своим интересам на Южном Кавказе.
Россия неоднократно заявляла, что урегулирование отношений между Баку и Ереваном, равно как и решение вопроса этнических армян, проживающих в Карабахе, возможны только в формате трехсторонних переговоров с участием России. Следовательно, Москва не заинтересована в обсуждении данных вопросов вне этого формата, а потому по умолчанию заблокирует проект резолюции в Совбезе ООН, представленный Францией.
Также маловероятно, что французскую инициативу в ООН поддержат США, прекрасно понимающие, что такой шаг с их стороны, скорее всего, положил бы конец мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией, осуществляемым под эгидой Вашингтона и Брюсселя.