Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Зар в Кельбаджарском районе.



Сообщается, что всего в селе Зар планируется разместить 855 семей. Первый этап включает строительство 547 одноэтажных частных домов и дополнительных объектов, включая школу на 528 ученических мест и детский сад на 100 мест.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Зар.

Было отмечено, что в селе Зар будут созданы все условия для обеспечения занятости и отдыха населения, проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению. Для освещения домов и улиц здесь будет использована зеленая энергия. В соответствии с поручениями главы государства все работы будут выполнены на самом высоком уровне.