По данным издания, будущее бизнес-проекта Пригожина на континенте стоит под угрозой, так как глава “вагнеровцев” был ключевой фигурой. Знакомый Пригожина рассказал, что без него "Вагнеру" будет трудно продолжать операции.

«Африка вся пойдет к дьяволу (...) потому что для этого нужен Женя. Он был единственным, кто был достаточно сумасшедшим, чтобы заставить все это работать», — рассказал FT давний знакомый Евгения Пригожина, осведомленный о работе ЧВК «Вагнер» в Африке.

Издание также утверждает, что Пригожин в последние годы активно сотрудничал с рядом африканских правительств, включая Ливию, Мали и Центральноафриканскую республику (ЦАР). Бывший аналитик ЦРУ сообщил, что страны, работавшие с "Вагнером", часто нарушали связи со своими африканскими и западными союзниками. Из-за этого "Вагнер" становился последней надеждой для этих государств.

Кроме того, перед гибелью Пригожин планировал отправить не желавших переезда в Беларусь "вагнеровцев" в ЦАР для выполнения операций. «Российские власти позволили ему взять с собой в Африку столько людей, сколько он хотел. Около 1 тыс. так и сделали, а 500 бойцов уже разместились в ЦАР», — сказал источник.

Воздушное судно Embraer Legace 600, которое принадлежало Евгению Пригожину, потерпело крушение 23 августа. По информации Росавиации, на борту находились десять человек, включая Евгения Пригожина, основателя ЧВК "Вагнер", и Дмитрия Уткина, командира частной военной компании. Согласно МЧС, все пассажиры погибли, и останки погибших находятся на судебно-медицинской экспертизе.