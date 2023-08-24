Обнаружены черные ящики пригожинского бизнес-джета

В Тверской области на месте авиакатастрофы бизнес-джета Embraer, на борту которого числился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, обнаружены черные ящики. Тела всех 10 погибших направлены на молекулярно-генетические экспертизы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Следственный комитет России объявил, что на месте крушения продолжается детальный осмотр, исследуются предметы и документация, важные для выяснения всех обстоятельств произошедшей авиакатастрофы.

Руководитель пресс-службы СК Светлана Петренко заявила, что следствие тщательно рассмотрит все возможные версии произошедшего.

Воздушное судно Embraer Legace 600, которое принадлежало Евгению Пригожину, потерпело крушение 23 августа. По информации Росавиации, на борту находились десять человек, включая Евгения Пригожина, основателя ЧВК "Вагнер", и Дмитрия Уткина, командира частной военной компании. Согласно МЧС, все пассажиры погибли, и останки погибших находятся на судебно-медицинской экспертизе.