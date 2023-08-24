Азербайджан проинформировал Россию об армянских провокациях

В рамках своего визита в Россию 25 августа 2023 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В сообщении указывается, что сотрудничество между Азербайджаном и Россией в рамках двусторонних и многосторонних платформ приносит обеим странам взаимную пользу. В ходе диалога обсуждались вопросы политического взаимодействия в различных областях, таких как экономика, торговля, культура и гуманитарные науки. В сообщении отмечается, что сотрудничество в этих областях находится на удовлетворительном уровне, и стороны подчеркнули важность использования имеющегося потенциала для дальнейшего расширения связей.

Эльнур Мамедов поделился с Михаилом Галузиным информацией о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о работе по продвижению мирной повестки. Мамедов также выразил обеспокоенность военно-политическими провокациями армянской стороны, которые противоречат международному праву и заявлению от 10 ноября 2020 года, а также подрывают мирные усилия.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, имеющим взаимный интерес.