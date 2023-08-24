В ключевом для помощи Украине натовском хабе вспышка странной болезни

Заболевание унесло жизни семи человек, еще 113 госпитализированы, сообщает Bloomberg. Проводятся тесты для выявления источника вспышки, который, возможно, связан с загрязненной водой в системе водоснабжения.

Жешув, находящийся недалеко от границы с Украиной, играет важную роль в поставках гуманитарной помощи и военных поставках на Запад. Город является базой для американских солдат и систем ПВО Patriot.

Расследование направлено на выявление возможных внешних факторов, вызвавших вспышку. Болезнь легионеров – вид пневмонии, который может передаваться воздушно-капельным путем или через загрязненную воду. Согласно Всемирной организации здравоохранения, в среднем смертность от легионеллеза составляет 5-10%.