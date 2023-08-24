Яхта Пригожина с изображением Шойгу выставлена на продажу?

На онлайн платформе для бесплатных объявлений появилось объявление о продаже яхты модели Astondoa 122 glx, построенной в 2005 году. Объявление появилось 23 августа, в день крушения самолета Евгения Пригожина. В прошлом считалось, что подобной яхтой владел Пригожин, сообщает "Фонтанка".

Как рассказали «Фонтанке» агенты, яхта в настоящее время находится в Черном море и принадлежит неизвестному юридическому лицу, имя которого собеседник не стал уточнять. Судя по предоставленным фотографиям, на яхте имеется несколько спален, а в роскошно оформленном салоне с отделкой под ореховое дерево установлена карта Крыма и висят изображения Владимира Путина и Сергея Шойгу.

Яхта оценена в 275,8 млн. рублей.