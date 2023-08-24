От посла Франции потребовали покинуть Нигер

Мятежное правительство Нигера дает послу Франции 48 часов на то, чтобы он покинул страну. Как сообщает France 24, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел военного правительства в пятницу.

Согласно заявлению, мятежные власти потребовали от посла Франции Сильвена Итте покинуть страну в течение 48 часов после того, как дипломат «отклонил предложение о встрече с министром иностранных дел в пятницу» и «с учетом других действий французского правительства, которые противоречат интересам Нигера».