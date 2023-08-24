Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 22:35

За последние дни в направлении Ханкенди-Лачин-Горус активизировалось передвижение армян, проживающих на азербайджанских территориях, временно контролируемых российскими миротворцами. Ежедневно около сотни армян (в основном, женщины и дети) в сопровождении представителей Международного Красного Креста и российских миротворцев пересекают пограничный КПП «Лачин» и направляются в Горус. Некоторые из них предъявляют паспорта граждан РФ.

Напомним, что ранее через пограничный КПП «Лачин» в направлении Горус разрешался проезд только для оказания медицинской помощи, да и то в ограниченном количестве. Однако в последнее время, судя по всему, ограничения на передвижения по Лачинской дороге были несколько смягчены, и армянское население, воспользовавшись послаблениями на границе, стало чаще посещать Армению. Активность, наблюдаемая в последние дни на Лачинской дороге, не на шутку встревожила Никола Пашиняна. Ничем другим не объяснить тот факт, что армянский премьер, который на протяжении последних нескольких месяцев чуть-ли не каждый день обвинял Азербайджан в «закрытии Лачинского коридора и блокаде карабахских армян», вдруг публично озвучил «информацию об опасном плане Баку, полученную из достоверных источников». Здесь важно отметить, что ссылка на «достоверные источники» — это любимый прием Никола Пашиняна, который он часто использовал будучи главным редактором оппозиционной газеты.

Так вот, ссылаясь на «достоверные источники», Пашинян заявил, что Азербайджан планирует открыть «Лачинский коридор», но только в одном направлении (то есть, в направлении Армении), провоцируя армян на то, чтобы они в массовом порядке стали покидать Карабах. А «опасность» этого плана заключается в том, что вернуться обратно им уже не дадут. То есть, как в ловушке, описанной в «Трех мушкетерах», только наоборот: «Всех выпускать – никого не впускать!». Характерно, что сразу вслед за Пашиняном об «опасном плане Баку» заговорил и посол по особым поручениям Эдмон Марукян, по словам которого Азербайджан, открыв Лачинскую дорогу в одном направлении, планирует «очистить Карабах от армян». Отметим, что Баку не выступал с официальным заявлением относительно того, что армянам, покинувшим территорию Карабаха, не будет разрешено вернуться обратно. Но подчеркнул незыблемость своей позиции, в соответствии с которой карабахские армяне должны сделать выбор и либо принять азербайджанское гражданство, либо воссоединиться со своими соотечественниками в Армении.

В принципе, не так уж и сложно облегчить передвижение карабахских армян, которые отказываются от гражданства Азербайджана и продолжают разжигать сепаратистские настроения в направлении Ханкенди-Лачин-Горус. И если такая мера приведет, по выражению Эдмона Марукяна, «к очищению Карабаха от армян», то это уже, как говорится, проблема Еревана, а не Баку. Что же касается желающих разыграть очередную пропагандистскую истерику в связи с «насильственной депортацией армянского населения Карабаха», то этим людям необходимо в сотый раз напомнить: Азербайджан по-прежнему готов создать все условия для того, чтобы армяне Карабаха, отказавшиеся от сепаратистских настроений, жили в Азербайджане как полноправные граждане страны. Издающаяся в Армении газета «Грапарак» пишет, что массовый выезд армян беспокоит также командование российских миротворческих сил. Что неудивительно, если учесть, что вслед за армянами регион неизбежно должны будут покинуть и миротворцы. В результате, пытаясь убедить местное население не покидать Карабах, миротворцы даже выделили ему из собственных запасов 100 тонн муки. «Российские миротворцы пытаются выяснить, какие меры по недопущению массового исхода армян из Карабаха можно предпринять в случае, если Азербайджан откроет дороги в одном направлении», - пишет «Грапарак».