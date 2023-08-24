Коррупционера Гараджаева не устроил госадвокат

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу Ильгара Гараджаева, бывшего заведующего отделом публичного юридического лица Sabunçu Tibb Mərkəzi.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова были уточнены анкетные данные обвиняемого. Ильгар Гараджаев отказался от услуг госадвоката, сообщив, что нанял другого специалиста.

Суд назначен на 1 сентября.

В начале июля главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре возбудило уголовное дело в отношении Гараджаева. Были установлены обоснованные подозрения в том, что он получил взятки в размере более 18 тысяч манатов в обмен на предоставление заключений о непригодности к военной службе пригодных призывников.

На основании собранных по делу предварительных доказательств Ильгару Гараджаеву предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия), 311.3.2 (повторное взяточничество), 313 (служебный подлог) и другим статьям УК Азербайджана.