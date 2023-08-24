Россия недовольна армянским запретом на въезд Кривопускова

Российская сторона оказалась неприятно удивлена отказом армянских властей на въезд в страну Виктора Кривопускова, бывшего руководителя Россотрудничества в Ереване и главы российского общества дружбы с Арменией, сообщил российским СМИ дипломатический источник.

По словам источника, информация о том, что пограничная служба ереванского аэропорта «Звартноц» отказалась пропускать на территорию республики Кривопускова, оказалась для российской стороны неприятным сюрпризом.

Источник также добавил, что армянские власти не объяснили причины отказа. По словам собеседника, российский общественный деятель планировал принять участие в презентации армяно-российского общества дружбы и сотрудничества.

Собеседник указал, что деятельность Кривопускова была направлена на «укрепление российско-армянских связей и развитие культурного сотрудничества».

Он указал, что «армянских партнеров уже попросили разъяснить мотивы данного решения властей и статус росийского гражданина с точки зрения республиканской пограничной службы».

«К сожалению, ограничения, вводимые Ереваном в отношении известных российских политиков, общественников, представителей СМИ, становятся порочной практикой, которая не работает на развитие двусторонних отношений», — заключил источник.