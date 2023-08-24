Выдвинуто новое обвинение против Губада Ибадоглу

Находящемуся в заключении председателю Партии демократии и процветания Азербайджана Губаду Ибадоглу предъявлены дополнительные обвинения.

Против Ибадоглу было выдвинуто обвинение по статье 167-3.1 УК (изготовление, хранение или распространение религиозных экстремистских материалов).

Адвокат Ибадоглу Зибейда Садыгова подтвердила информацию.

Предварительное следствие по делу продолжается.

Напомним, Наримановским районным судом в отношении Губада Ибадоглу избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 26 дней. Ему предъявлено обвинение 204.3.1 (изготовление в целях сбыта, а также приобретение или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или иностранной валюты, либо ценных бумаг в иностранной валюте организованной группой) УК Азербайджана.