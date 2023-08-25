Как сообщает haqqın.az, на состоявшемся сегодня заседании суда были допрошены свидетели — Вюсал Салаев, Гаджибаба Джафаров и Мубариз Пиришев. Всех троих в свое время «кинул» на тысячи манатов некий Теймур Рагимов, обещая помочь с получением различных разрешений в исполнительной власти.

В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу учредителя и генерального директора ООО Xural Yayınları, журналиста Аваза Зейналлы и Эльнура Шукюрова, работавшего в ООО Səda TV на руководящей должности.

За помощью жертвы мошенника обратились к ныне подсудимому Эльнуру Шукюрову: с Авазом Зейналлы они знакомы не были. Все трое отметили, что никаких денег Шукюров у них не просил и помогал бескорыстно.

Позже в ходе процесса был оглашен ответ на запрос, направленный в Госагентство автомобильных дорог Азербайджана по поводу Аваза Зейналлы. Суд запросил видеозапись входа Зейналлы в здание учреждения. Однако выяснилось, что записи с видеокамер наблюдения в госагентстве хранятся всего 26 дней, и нужного суду файла уже не существует.

Защитники обратились с ходатайством об освобождении обвиняемых под домашний арест. Суд ходатайство не удовлетворил.

Очередное заседание суда состоится 1 сентября.