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Бойцы диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» объявили об отказе выполнения любых боевых задач на передовой, пока один из лидеров группы, Ян Петровский, который также известен как «Славян», не вернется в Россию. О решении сообщается в Telegram-канале группы.

Петровского арестовали в Финляндии по обвинению в нарушении миграционных правил. «Будет время отдохнуть и решить накопившиеся дела. Если страна не может защитить своих граждан, то зачем гражданам защищать страну?» — указано в Telegram-канале подразделения. Ян Петровский в настоящее время находится в финской тюрьме, и к нему обращались представители Службы безопасности Украины (СБУ). Украинская Генпрокуратура выступила с требованием о его экстрадиции в Украину, где его ждет уголовное дело.

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В Финляндии задержан Ян Петровский, радикальный националист и командир группы «Русич», участвовавшей на стороне России в боевых действиях в Украине. Его подозревают в совершении военных преступлений в 2014–2015 годах, включая пытки и убийства пленных. Об этом сообщает телеканал MTV3.