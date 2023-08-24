Задержание неонациста Петровского: «Русич» отказывается подчиняться Кремлю Обновлено 00:01
Бойцы диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» объявили об отказе выполнения любых боевых задач на передовой, пока один из лидеров группы, Ян Петровский, который также известен как «Славян», не вернется в Россию. О решении сообщается в Telegram-канале группы.
Петровского арестовали в Финляндии по обвинению в нарушении миграционных правил.
«Будет время отдохнуть и решить накопившиеся дела. Если страна не может защитить своих граждан, то зачем гражданам защищать страну?» — указано в Telegram-канале подразделения.
Ян Петровский в настоящее время находится в финской тюрьме, и к нему обращались представители Службы безопасности Украины (СБУ). Украинская Генпрокуратура выступила с требованием о его экстрадиции в Украину, где его ждет уголовное дело.
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В Финляндии задержан Ян Петровский, радикальный националист и командир группы «Русич», участвовавшей на стороне России в боевых действиях в Украине. Его подозревают в совершении военных преступлений в 2014–2015 годах, включая пытки и убийства пленных. Об этом сообщает телеканал MTV3.
Экстрадицию Петровского запросила Украина.
Как передают российские СМИ, посольство России проинформировано о задержании по запросу Киева.
Украинские правоохранительные органы обвиняют Петровского, который воевал на стороне сепаратистов «ДНР», в преступлениях, совершенных в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах, в том числе в пытках и убийстве пленных. Эта боевая группа участвовала в столкновениях с украинским добровольческим батальоном «Айдар» в сентябре 2014 года.
Напомним, в 2016 году Петровский был задержан в Норвегии, где он жил с 2004 года. Тогда он был депортирован из-за угрозы национальной безопасности.