Сторонники бывшего министра обороны так называемой "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), который обвиняется в публичных призывах к экстремизму, получили отказ от московских властей в ответ на запрос о проведении митинга в его поддержку, сообщают российские СМИ.

Как было заявлено в ответе московских властей, акция не получила одобрения из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

"Организация публичных мероприятий остается запрещенной в столице", — говорится в ответе заместителя префекта Восточного административного округа, выдержку из которого сторонники "экс-министра" выложили в своем Telegram-канале.

Заявка на проведение данной акции была подана 18 августа, ее планировалось провести 29 числа напротив здания Московского городского суда. В этот день суд должен рассмотреть жалобу защиты бывшего министра донецких сепаратистов на его арест.

Игорь Гиркин обвиняется в подстрекательстве к экстремистской деятельности через интернет (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Он был задержан сотрудниками ФСБ 21 июля.