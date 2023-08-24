Испанская полиция выявила самый крупный в истории страны склад с кокаином. Внутри ящиков было обнаружено 9,5 тонны наркотических веществ, привезенных из Эквадора. Сообщение о данном инциденте размещено в социальной сети X (ранее Twitter) испанской полицией.

Согласно заявлению, наркотики были обнаружены в ящиках из-под бананов в контейнерах для морских перевозок. Планировалось, что этот груз будет отправлен в Португалию с целью дальнейшего сбыта в Европе.

О задержанных в ходе операции не сообщается.