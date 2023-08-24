Испанская полиция задержала рекордную партию наркотиков видео
Испанская полиция выявила самый крупный в истории страны склад с кокаином. Внутри ящиков было обнаружено 9,5 тонны наркотических веществ, привезенных из Эквадора. Сообщение о данном инциденте размещено в социальной сети X (ранее Twitter) испанской полицией.
Согласно заявлению, наркотики были обнаружены в ящиках из-под бананов в контейнерах для морских перевозок. Планировалось, что этот груз будет отправлен в Португалию с целью дальнейшего сбыта в Европе.
О задержанных в ходе операции не сообщается.
🚩Histórica operación antidroga en el Puerto de #Algeciras— Policía Nacional (@policia) August 25, 2023
🔵El mayor alijo de #cocaína intervenido nunca en España
🔵9,5 toneladas ocultas en cajas de bananas dentro de un contenedor marítimo procedente de #Ecuador #SomosTuPolicía pic.twitter.com/NrClE0Q0GZ