Жена и дочь Агаларова стали гражданками США

Супруга и дочь известного российского миллиардера, основателя Crocus Group Араса Агаларова стали гражданками Соединенных Штатов. Обе женщины включены в список американских избирателей, сообщается в расследовании The Insider.

В статье отмечается, что Ирина внесена в список как представитель Республиканской партии, а ее дочь Шейла – Демократической партии.

В летний период 2022 года Арас Агаларов оформил квартиру на сумму около $4,3 млн в Майами на имя своей жены Ирины Агаларовой (девичья фамилия Гриль), и это место также является местом жительства его дочери Шейлы.

Ранее семья Агаларовых, включая Араса, была замешана в расследовании, связанном с вмешательством в выборы в США в 2016 году. Несмотря на это, Арас Агаларов не был включен в санкционные списки западных стран (только в украинские).

В 2012 году Агаларов заявлял: «Для России Путин — идеальный вариант. Если бы он согласился [на пожизненное правление], то я только приветствовал бы. Страна развалится с вашим Навальным».