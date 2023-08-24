Иностранный доброволец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Райан О’Лири делится любопытной историей, произошедшей на передовой.

По его рассказу, после очистки позиции в тылу российских Вооруженных сил их отряд ожидал продвижения союзных сил. Внезапно со стороны фронтовой линии появились российские военные и ворвались в занятый окоп, вероятно, предполагая, что он все еще находится под контролем россиян.

О’Лири предоставил запись инцидента, снятую на камеру GoPro, и подробно описал ситуацию. Согласно его словам, российские солдаты не были вооружены. Первый из них, запечатленный на видео, убежал назад, в то время как остальные проигнорировали требование капитуляции и побежали к блиндажу, где хранилось оружие.

Однако никому из них не удалось достичь цели.