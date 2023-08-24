СБУ с ВСУ ударили по бригаде россиян в Крыму

СБУ и ВСУ в ходе совместной операции нанесли удар группой дронов по 126-й бригаде Черноморского флота РФ, которая базируется в селе Перевальное в Крыму. Сейчас можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых россиян, сообщают информированные источники СБУ.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники, по российским целям успешно отработали беспилотники. Их точное количество не называют, но отмечают, что это была группа дронов.

Украинские источники сообщают о нескольких десятках убитых и раненых россиян. Также сообщается об ударах по месту хранения боеприпасов. Серьезные повреждения получила военная техника.