Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 01:30

Давний конфликт между Индией и Пакистаном по вопросу Кашмира распространился на Южный Кавказ, где Пакистан с начала 90-х годов ХХ века поддерживает в карабахском вопросе Азербайджан, а Индия после 44-дневной войны 2020 года начала поддерживать и вооружать Армению. Об этом пишет на американском портале Eurasianet.org Свен Петерсен, германский эксперт по бывшим советским республикам. Напомним, что в прошлом году Ереван заключил с Дели соглашения о поставках оружия на сотни миллионов долларов. В результате в Армению через Иран уже начали поступать различная военная техника и вооружения.

Автор утверждает, что сам факт поддержки Исламабадом позиций Баку проистекает из стратегических отношений Пакистана с Турцией. Помимо этого, Пакистан был второй после Турции страной, которая признала независимость Азербайджана и до сих пор не признает Армению. А с 2016 года между Исламабадом и Баку существуют обширные контакты в области стратегической безопасности, в рамках которых пакистанские и азербайджанские военные неоднократно проводили совместные военные учения. В результате, руководствуясь принципами «стратегической симметрии», Индия после завершения 44-дневной войны в Карабахе начала активно поддерживать Армению. «Пик этой поддержки пришелся на осень 2022 года, когда Индия предоставила Еревану артиллерийские системы, противотанковые ракеты и боеприпасы на сумму 245 миллионов долларов, - пишет Свен Петерсен. – А в мае 2023 года Ереван назначает в свое посольство в Нью-Дели военного атташе, миссия которого заключается в углублении двустороннего военного сотрудничества. Россия же, традиционный стратегический партнер Еревана, увязла в украинской военной авантюре, и теперь, похоже, ей не хватает ни ресурсов, ни политической воли, чтобы играть важную роль в содействии карабахскому урегулированию. В Ереване надеются, что помощь Индии поможет Армении компенсировать ту поддержку, которую Азербайджан получает от Турции, Пакистана и Израиля».

По словам немецкого эксперта, решение Индии закрепиться в регионе Южного Кавказа и поддержать Армению обусловлено как стратегическими, так и экономическими факторами. Определенную роль играет также сложная история Индии, связанная с исламским фактором. «Победа Азербайджана в 2020 году вызвала в Нью-Дели нешуточную тревогу, поскольку она нарушила то, что в Нью-Дели было принято считать геостратегическим балансом на Кавказе, - отмечает Петерсен. - Опасаясь роста турецко-мусульманского влияния в собственной стране, индийские лидеры почувствовали необходимость активизации сотрудничества с Арменией, которая, как надеются в Нью-Дели, сможет вновь, как и в 90-х годов ХХ века, выступить в качестве уравновешивающей региональной силы. Тенденция принимать в локальных конфликтах сторону немусульманских стран проявляется в той поддержке, которую Индия оказывает Израилю, Сербии и Мьянме». По мнению Петерсена, в Нью-Дели всерьез опасаются, что в случае, если Азербайджан реализует собственные стратегические цели в Карабахе, союз Анкара - Баку - Исламабад может «сосредоточить свою энергию» на Кашмире. Таким образом, поддержку, которую Индия оказывает Армении, можно интерпретировать также как тактику «передовой обороны», направленную на то, чтобы держать под контролем действия Пакистана в зоне перманентного очага напряженности в Кашмире. «Сотрудничество Индии с Арменией способствует установлению более тесных связей между Нью-Дели и Ираном, также имеющим прочные отношения с Арменией, - пишет эксперт. – Цель всемерного укрепления ирано-индийских отношений – стремление обеих стран уменьшить влияние Турции и Азербайджана в Каспийском бассейне».