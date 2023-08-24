Турция не одобряет обстрелы зерновой инфраструктуры

Турция не одобряет обстрелы портов и транспортных средств, играющих ключевую роль в транспортировке зерна. Как передает агентство Anadolu, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Фидан также заявил, что восстановление Черноморской зерновой инициативы является приоритетом для Турции, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган работает над этим вопросом.

Глава МИД Турции сообщил, что Турция не видит никакой альтернативы первоначальной зерновой сделке и делает все возможное для ее возобновления.

«Мы знаем, что сейчас ищутся альтернативные маршруты [для поставок зерна], но мы не видим альтернативы первоначальной инициативе, поскольку новые маршруты связаны с рисками», – сказал он журналистам.

Фидан выразил поддержку территориальной целостности Украины и подчеркнул, что отношения с Киевом развиваются несмотря на войну.

В ходе пресс-конференции министру Фидану был задан вопрос о российских обстрелах украинских портов. Фидан подчеркнул, что Турция не одобряет обстрелы портов и транспортных средств, играющих ключевую роль в транспортировке зерна.