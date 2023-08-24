Ночью Москву атаковал беспилотник. Что произошло?

В Истринском районе на подлете к Москве силами российской ПВО уничтожен беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшедшего», — говорится в телеграм-канале московского мэра.

Российское Министерство обороны заявило, что около трех утра по московскому времени в Истринском районе был сбит беспилотник. Дрон самолетного типа должен был ударить «по объектам на территории Москвы и Московской области». «Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области», — утверждают в российском ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что в аэропортах Москвы откладывают вылет и посадку самолетов; был введен план «Ковер», при котором воздушное пространство закрывается. 24 авиарейса были задержаны, еще восемь отменили в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, сообщали российские СМИ.

Спустя некоторое время аэропорты возобновили работу, сообщило ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.