Премьер Эстонии отказалась уходить в отставку
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась уходить в отставку из-за обнаружения у её мужа бизнеса в России, сообщает издание ERR.
Ранее ERR опубликовало расследование о транспортной компании Stark Logistics, доля в которой принадлежит Арво Халлику, супругу Каи Каллас.
Как выяснили журналисты, уже после начала полномасштабной войны в Украине фирма продолжала перевозки в Россию. Гендиректор Stark Logistics Кристьян Крааг подтвердил, что компания до сих пор возит грузы в Россию, но заверил, что она сворачивает работу и выполняет последние оставшиеся обязательства.