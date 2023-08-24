Египетский журналист сообщил о покупке тещей Зеленского виллы в Египте

Президент Украины приобрел на побережье Красного моря в Египте виллу на имя своей тёщи, заявляет газета Punch со ссылкой на расследование египетского журналиста Мохаммеда-Аль-Алави.

В этом же районе, рядом с этой виллой, находится поместье актрисы Анджелины Джоли. Недвижимость якобы приобретена 16 мая 2023 года, в договоре стоит подпись тёщи украинского лидера Ольги Кияшко. Цена сделки, как утверждает издание, составляет 150 миллионов египетских фунтов (порядка пяти миллионов долларов).

Аль-Алави ссылается на имеющиеся в его распоряжении документы, подтверждающие покупку виллы.