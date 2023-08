Азербайджан строит дороги и улучшает сообщение и транспортные связи в отличие от других стран, которые ставят барьеры и препятствия, написал в соцсети X помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"По дороге в Лачин из аэропорта в Зангилане. Строится новая дорога... Дорога - это культура и ключевая составляющая цивилизации!" - написал он.

On the way to Lachin from Zangilan Airport. New road is under construction. Azerbaijan is building roads and ameliorates connectivity and transport linkages, unlike others who put barriers and obstacles. Road is culture and key component of civilization! pic.twitter.com/nHhZdpzK9n